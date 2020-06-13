Режим ЧС ввели из-за пожара на газоперерабатывающей станции в Казани

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Нюра Незванова
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В результате крупного возгорания в столице Татарстана погиб человек, еще трое пострадали.

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Фото, видео: ВКонтакте @salavat_cupere; 5-tv.ru

В Казани ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на газоперерабатывающей станции, который произошел вечером 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

«По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — заявили в ведомстве.

В данный момент на месте ЧП производится перекачка газа в резервную емкость.

«Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — рассказал начальник регионального главка МЧС Константин Чанышев.

В тушении пожара задействованы 199 человек, 58 единиц техники, два пожарных поезда и беспилотник.

В результате возгорания погиб человек, еще трое пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбудили по факту хлопка газа в Казани.

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