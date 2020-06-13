Уголовное дело возбудили по факту хлопка газа в Казани
В результате детонации цистерны со сжиженным газом на газозаправочной станции пострадали люди.
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Фото, видео: ВКонтакте @kznlife; 5-tv.ru
Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту хлопка газа на газозаправочной станции в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы следственного управления СКР по республике.
«12 июня 2020 года в городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, количество которых уточняется. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ („Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах“)», — говорится в сообщении.
ЧП произошло 12 июня около 22.00 по московскому времени на распределительной станции на Северо-западной улице. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось видео пожара на месте взрыва цистерны с газом в Казани.
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