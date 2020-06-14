В России за 7 дней выявили меньше случаев COVID-19, чем на прошлой неделе

За семь дней в России зафиксировано меньше случаев инфицирования COVID-19, чем на прошлой неделе. Если за прошлые семь дней прирост составил 15%, то в период с 8 по 14 июня — 13%. Об этом сообщает ТАСС.

Также выросла доля вылечившихся с 48,5% до почти 53%. Общий показатель за все время с начала пандемии в России составил 280 050 победивших коронавирус.

За сутки в нашей стране выявлено 8835 новых случаев COVID-19. У 36,2% отсутствовали проявления болезни. Скончались 119 человек, выздоровели — 5409.

В Москве — 1477, в Московской области — 717, в Санкт-Петербурге — 256, в Свердловской области — 254, в ХМАО — 229.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 528 964 случаев коронавирусной инфекции, полностью победили ее 280 060, умерли — 6948.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смертность в РФ в апреле уменьшилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.