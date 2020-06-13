Смертность в РФ в апреле уменьшилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом

Смертность в России в апреле 2020 года оказалась ниже на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Она отметила, что в апреле 2020-го от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1660 человек, при этом 1052 пациентов, у которых подтвердилась инфекция, умерли по другим причинам.

Голикова оценила темпы ежедневного прироста инфицированных, подчеркнув, что с конца марта он сократился в 16 раз. По ее словам, пик эпидемии пришелся на 11 мая.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — пояснила вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России с начала пандемии коронавирусную инфекцию победили 274 641 человек. За сутки полностью излечились 5271 пациентов.