Фанатка Тимы Белорусских обнажилась перед камерой и стала жертвой вымогателей

Поклонница творчества Тимы Белорусских обратилась в полицию, пояснив, что стала жертвой вымогателей.

Девушка увидела объявление в Telegram о проведении кастинга для съемок в клипе любимого артиста. Молодая особа связалась с автором заметки по скайпу. Мужчина, представившись заместителем директора кастинга, предложил девушке обнажиться, якобы для того, чтобы убедиться в отсутствии у нее шрамов.

Фанатка Белорусских выполнила это требование, а через некоторое время ей пришло сообщение с требованием перевести деньги, иначе ее голые снимки разошлют всем подписчикам девушки.

Пострадавшая перевела аферистам четыре тысячи рублей, а затем обратилась к правоохранителям. По факту произошедшего проводится проверка.

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