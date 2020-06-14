Фанатка Тимы Белорусских обнажилась перед камерой и стала жертвой вымогателей

|
Нюра Незванова
46

Девушка хотела принять участие в кастинге для съемок клипа исполнителя «Незабудки», но в итоге попала на крючок мошенников.

Фанатка Тимы Белорусских обнажилась перед камерой и стала жертвой вымогателей

Фото: Instagram @timabelorusskih

Поклонница творчества Тимы Белорусских обратилась в полицию, пояснив, что стала жертвой вымогателей.

Девушка увидела объявление в Telegram о проведении кастинга для съемок в клипе любимого артиста. Молодая особа связалась с автором заметки по скайпу. Мужчина, представившись заместителем директора кастинга, предложил девушке обнажиться, якобы для того, чтобы убедиться в отсутствии у нее шрамов.

Фанатка Белорусских выполнила это требование, а через некоторое время ей пришло сообщение с требованием перевести деньги, иначе ее голые снимки разошлют всем подписчикам девушки.

Пострадавшая перевела аферистам четыре тысячи рублей, а затем обратилась к правоохранителям. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Игоря Николаева взбесило сравнение с Королевой.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
ТОП-5 знаков зодиака, чья мужская сила рано угасает
12:56
Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов
12:43
Путин: Россия выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями
12:33
Когда в Москве откроют кинотеатры и стадионы?
12:21
Фанатка Тимы Белорусских обнажилась перед камерой и стала жертвой вымогателей
12:07
Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск

Сейчас читают

«Ноги на ушах»: Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой возлюбленной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Новости Lentainform

Загрузка...