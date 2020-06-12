«Отстаньте!» — жену Игоря Николаева взбесило сравнение с Королевой

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Виктория Андреева
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Юлия Проскурякова затаила злобу на поклонников певицы Наташи Королевой.

«Отстаньте!» — жену Игоря Николаева взбесило сравнение с Королевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Яркий союз «дельфина» и «русалки» распался почти 20 лет назад, однако поклонники бывших возлюбленных — Игоря Николаева и Наташи Королевой до сих пор мечтают об их воссоединении.

Вполне возможно, что сами артисты не воспринимают всерьез высказывания фанатов на этот счет. Ведь Николаев и Королева — взрослые, самостоятельные люди, имеющие право жить так, как хочется, а не в угоду публике. Однако нередко поклонники переходят границы дозволенного своей настойчивостью, обижая при этом близких людей селебрити.

Так, например, недавно хейтерской атаке подверглась молодая супруга знаменитого композитора — Юлия Проскурякова, пишет KP.RU. Фанатка упрекнула возлюбленную Николаева в том, что при ней музыкант не написал ни одного хита, в то время как Королева постоянно вдохновляла его на шлягеры.

«Мы скучаем по Игорю — композитору, с вами он не написал ни одного шлягера. А ведь он наш маэстро, подарить дочу — это классно. Но на это полстраны способны. А вот быть музой, как Наташа Королева… Не дано вам, Юль», — заявила остроумная поклонница.

globallookpress.com / Anna Salynskaya

Изрядно устав от беспочвенной критики, Проскурякова позволила себе резко высказаться в адрес обидчицы. Супруга композитора заметила, что ей плевать на мнение окружающих.

«Отстаньте, а! Я не Наташа, ею не буду и быть не хочу. У нее есть своя страница пишите туда. Есть много ностальгических видео, их можно смотреть, сколько хотите! Я проживаю свою жизнь. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда!» — вспылила Юлия.

Впрочем, судя по дебатам, регулярно проходящим в Instagram Проскуряковой, этим кратким содержательным ответом дело не ограничится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле расстались Наташа Королева и Игорь Николаев.

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