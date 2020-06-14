В Буденновске почтили память жертв нападения террористов в 1995 году

В Буденновске почтили память погибших в результате нападения террористов 25 лет назад. 14 июня 1995 года в город ворвались вооруженные боевики. Они атаковали районный отдел внутренних дел и захватили местную больницу, в которой шесть суток удерживали более тысячи заложников. В результате трагедии погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции.

Как и в предыдущие годы, траурный митинг прошел у здания РОВД. Цветы к стене памяти с портретами погибших коллег возложили начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак, рядовые полицейские и ветераны МВД, а также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Обращаясь к участникам митинга, он отметил проявленное милиционерами во время нападения мужество и напомнил, что многие из них продолжали защищать людей, даже будучи раненными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что через 20 с лишним лет после трагедии в Буденновске суд вынес приговор двум участникам нападения на город. Террористы осуждены на 13 и 15 лет лишения свободы. Почти все участники банды были ликвидированы до этого.