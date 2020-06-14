«За это можно все отдать»: Пугачева показала, как выглядит счастье

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Карина Бернтгольц
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Трогательный ролик с Лизой Галкиной примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Instagram показала, как для нее выглядит счастье. На своей странице в социальной сети певица выложила ролик с участием своей дочки Лизы, которая посреди поля ромашек и люпинов греется на солнышке и любуется красивыми цветами.

Подписчики не могли оторвать глаз от милой наследницы звезды. Судя по всему, шестилетней девочкой любовалась и ее мама.

«За это можно все отдать», — подписала пост Пугачева, сопроводив его хештегом #таквыглядитсчастье»

Instagram @alla_orfey

Instagram @alla_orfey

Фолловеров покорила очаровательная малышка. Они были восхищены ее красотой и растроганы нежной подписью знаменитой певицы.

«Какие же вы милые!»

«Пусть счастье длится вечно!»

«Полностью согласна. Счастья вашей семье!» — пожелали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина заговорила на французском и английском языках. 

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