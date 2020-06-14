«За это можно все отдать»: Пугачева показала, как выглядит счастье
Трогательный ролик с Лизой Галкиной примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Instagram показала, как для нее выглядит счастье. На своей странице в социальной сети певица выложила ролик с участием своей дочки Лизы, которая посреди поля ромашек и люпинов греется на солнышке и любуется красивыми цветами.
Подписчики не могли оторвать глаз от милой наследницы звезды. Судя по всему, шестилетней девочкой любовалась и ее мама.
«За это можно все отдать», — подписала пост Пугачева, сопроводив его хештегом #таквыглядитсчастье»
Фолловеров покорила очаровательная малышка. Они были восхищены ее красотой и растроганы нежной подписью знаменитой певицы.
«Какие же вы милые!»
«Пусть счастье длится вечно!»
«Полностью согласна. Счастья вашей семье!» — пожелали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина заговорила на французском и английском языках.
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