«Ребенок языки уже путает»: Лиза Галкина заговорила на французском и английском

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Валентин Черников
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Дочь Пугачевой удивила папу лингвистическими познаниями.

«Ребенок языки уже путает»: Лиза Галкина заговорила на французском и английском

Фото: Instagram @maxgalkinru

Языковые познания шестилетней Лизы стали открытием даже для ее отца и учителя Максима Галкина. На фан-странице дочери Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное видео с юмористом и наследницей.

Шоумен решил проверить уровень ее владения французским и задал ряд вопросов на камеру. Для начала Галкин-старший спросил, умеет ли Лиза плавать. Девочка поняла вопрос и ответила утвердительно: умеет и хорошо, причем, как на воде, так и под водой.

 
 
 
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Откуда ты это знаешь? 😍 #елизаветагалкина #максимгалкин

Публикация от  Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Далее, к неожиданности папы, дочь сообщила ему, что знает и английские слова. К примеру, она сказала, как переводится «чашка».

«Где ты это выучила?» — уточнил артист по-французски.

«В России я это выучила», — заявила Лиза на родном языке и вызвала смех родителя.

Поклонники девочки впечатлились не меньше Галкина. Не каждый дошкольник может похвастаться такими успехами в лингвистике. В этом пользователи соцсети признали и заслугу родителей.

«Какой ребенок, чудо!»

«Ну какая же прелесть»

«Бог ты мой, ребенок языки уже путает!»

«У таких родителей и английский, и французский будут знать. Крохам повезло, что они в такой семье родились», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Максима Галкина предложил папе перекрасить их семейный замок.

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