«Ребенок языки уже путает»: Лиза Галкина заговорила на французском и английском
Дочь Пугачевой удивила папу лингвистическими познаниями.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Языковые познания шестилетней Лизы стали открытием даже для ее отца и учителя Максима Галкина. На фан-странице дочери Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное видео с юмористом и наследницей.
Шоумен решил проверить уровень ее владения французским и задал ряд вопросов на камеру. Для начала Галкин-старший спросил, умеет ли Лиза плавать. Девочка поняла вопрос и ответила утвердительно: умеет и хорошо, причем, как на воде, так и под водой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Далее, к неожиданности папы, дочь сообщила ему, что знает и английские слова. К примеру, она сказала, как переводится «чашка».
«Где ты это выучила?» — уточнил артист по-французски.
«В России я это выучила», — заявила Лиза на родном языке и вызвала смех родителя.
Поклонники девочки впечатлились не меньше Галкина. Не каждый дошкольник может похвастаться такими успехами в лингвистике. В этом пользователи соцсети признали и заслугу родителей.
«Какой ребенок, чудо!»
«Ну какая же прелесть»
«Бог ты мой, ребенок языки уже путает!»
«У таких родителей и английский, и французский будут знать. Крохам повезло, что они в такой семье родились», — написали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Максима Галкина предложил папе перекрасить их семейный замок.
Читайте также
68%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?