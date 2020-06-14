Mixit разорвал сотрудничество с Собчак из-за шутки об изнасиловании Костюшкина?

Поклонники обсуждают возможное прекращение сотрудничества косметического бренда Mixit с Ксенией Собчак после ее шутки об изнасиловании бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. В эфире своей передачи звезда вспомнила личную историю артиста и поиронизировала над ней.

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала теледива в ходе дискуссии о политике.

Высказывание Собчак вызвало общественное возмущение. В Instagram Mixit фолловеры осудили тот факт, что официальным амбассадором бренда является такая неоднозначная личность.

Instagram @mixit.ru

По данным Esquire, отвечая на комментарии пользователей, сотрудники Mixit сообщили о прекращении сотрудничества с Собчак.

«В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мне не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак», — говорилось в комментарии компании.

Однако впоследствии комментарии к публикации, где было сказано о разрыве контракта, скрыли. Официального подтверждения от Mixit на этот счет пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Косюшкин признался в том, что пережил в детстве сексуальное насилие. На такой шаг артист решился из-за страха за своих детей. Узнав о шутке Собчак, написал о своем удивлении по поводу того, что тема педофилии была поднята на смех Ксенией. Также он посетовал на нравы нынешнего общества.