Стас Костюшкин не оценил шутку Собчак на тему его изнасилования в детстве
Ведущая использовала историю артиста в новом выпуске своей передачи.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей передачи в YouTube личную историю, которой поделился бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Певец не так давно признался, что пережил сексуальное насилие в детстве.
Говоря о политике, Собчак сделала сравнение:
«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала Собчак.
В ответ на это Костюшкин написал о своем удивлении по поводу того, что тема педофилии была поднята на смех Ксенией. Также он посетовал на нравы нынешнего общества.
Пользователи соцсетей также негативно восприняли попытку ведущей пошутить.
«Костюшкин не заслужил твоей проходной шутки, очень надеюсь, что это выльется в массы»
«Про Костюшкина зря. Он тогда был ненамного старше вашего, Ксения, сына»
«Ксения, извинитесь перед Стасом, это было очень некрасиво», — писали разгневанные подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Косюшкин признался в том, что пережил в детстве сексуальное насилие. На такой шаг артист решился из-за страха за своих детей.
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