Стас Костюшкин не оценил шутку Собчак на тему его изнасилования в детстве

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Алина Потёмкина
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Ведущая использовала историю артиста в новом выпуске своей передачи.

Стас Костюшкин не оценил шутку Собчак на тему его изнасилования в детстве

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей передачи в YouTube личную историю, которой поделился бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Певец не так давно признался, что пережил сексуальное насилие в детстве.

Говоря о политике, Собчак сделала сравнение:

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала Собчак.

В ответ на это Костюшкин написал о своем удивлении по поводу того, что тема педофилии была поднята на смех Ксенией. Также он посетовал на нравы нынешнего общества.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Пользователи соцсетей также негативно восприняли попытку ведущей пошутить.

«Костюшкин не заслужил твоей проходной шутки, очень надеюсь, что это выльется в массы»

«Про Костюшкина зря. Он тогда был ненамного старше вашего, Ксения, сына»

«Ксения, извинитесь перед Стасом, это было очень некрасиво», — писали разгневанные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Косюшкин признался в том, что пережил в детстве сексуальное насилие. На такой шаг артист решился из-за страха за своих детей.

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