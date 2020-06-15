Для россиян за границей начинается голосование по поправкам в Конституцию
250 участков для голосования по поправкам в Основной закон России откроют в 144 странах.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
С сегодняшнего дня россияне, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. Как заявили в ЦИК, открыто 250 участков в 144 государствах мира. На них соблюдены все меры безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. По закону территориальные комиссии в праве разрешить голосование за рубежом не ранее, чем за 15 дней до основной даты — 1 июля. Но выразить свое мнение можно, находясь по месту пребывания. Таких россиян, по информации ЦИК, к сегодняшнему дню около шестисот тридцати тысяч. Заявления можно подать через портал Госуслуг, в любом МФЦ или территориальной комиссии до 14 часов по московскому времени 21 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Процедуру изначально планировалось провести в апреле, однако сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют мнение о необходимости закрепления в Конституции предложенных поправок.
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?