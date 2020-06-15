Для россиян за границей начинается голосование по поправкам в Конституцию

С сегодняшнего дня россияне, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. Как заявили в ЦИК, открыто 250 участков в 144 государствах мира. На них соблюдены все меры безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. По закону территориальные комиссии в праве разрешить голосование за рубежом не ранее, чем за 15 дней до основной даты — 1 июля. Но выразить свое мнение можно, находясь по месту пребывания. Таких россиян, по информации ЦИК, к сегодняшнему дню около шестисот тридцати тысяч. Заявления можно подать через портал Госуслуг, в любом МФЦ или территориальной комиссии до 14 часов по московскому времени 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Процедуру изначально планировалось провести в апреле, однако сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют мнение о необходимости закрепления в Конституции предложенных поправок.

Правила проведения голосования были разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.