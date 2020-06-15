Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства

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Карина Бернтгольц
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Латиноамериканская певица отметила, что считает свою связь с РФ очень тесной и надеется встретиться с российскими поклонниками в 2021 году.

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства РФ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине –Прим. ред.) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — поделилась звезда.

Знаменитость вспомнила, что все началось с шутки на программе «Вечерний Ургант». Тогда она с иронией заявила о том, что Владимиру Путину бы следовало выдать ей гражданство.

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — призналась Орейро.

Латиноамериканская артистка отметила, что чувствует с Россией тесную связь. Она надеется увидеть своих российских поклонников в 2021 году и спеть для них. По словам певицы, на весну 2020-го у нее был запланирован тур по городам РФ «20 лет вместе», однако он не состоялся по вине промоутера. Всем фанатам она попросила вернуть билеты.

«Моя связь с Россией так тесна, что, конечно, как только закончится пандемия, я приеду и буду петь там. В итоге мы отметим 21 год вместе», — подчеркнула Орейро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Наталия Орейро любит Россию.

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