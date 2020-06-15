Причины вызова дипломата в посольстве республики называть не стали.

Посла Чехии вызвали в МИД России

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька прибудет в 15 июня в МИД РФ, сообщает ТАСС. Причины вызова дипломата в диппредставительстве республики называть не стали.

«Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ. Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова. Причины мы комментировать не в состоянии», — заявил пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.

В конце апреля чешский еженедельник Respekt распространил информацию, что в Прагу прибыл некий мужчина с российским дипломатическим паспортом. Якобы при себе у него был яд, чтобы отравить трех местных политиков, которые могли иметь отношение к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту от чешского МИД с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании покинувших 7 июня страну дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к «дальнейшему осложнению чешско-российских отношений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения чешских СМИ очередной «уткой», а глава МИД Сергей Лавров указал на отсутствие доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить.

Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб нет никаких доказательств.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — российские дипломаты вернулись из Праги в Москву.

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