Совфед РФ: Поправки в Конституцию укрепят социальные права граждан

В Совете Федерации считают, что предлагаемые поправки в Конституцию, которые касаются вопросов здравоохранения, защиты семьи и детства, пенсий, укрепят прежде всего социальные права граждан.

«Если говорить о пенсионерах, то достойное пенсионное обеспечение и индексация пенсий не реже одного раза в год — эта гарантия для этой группы людей является самой важной», — сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Огромную значимость, по словам сенаторов, имеют поправки, касающиеся людей труда. Вводится гарантия минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума. И это важно. Впервые отражены в Конституции и вопросы молодежной политики. Эти изменения инициированы СовФедом.