Совфед РФ: Поправки в Конституцию укрепят социальные права граждан

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По мнению сенаторов, огромное значение имеют и поправки, касающиеся людей труда.

Совфед РФ: Поправки в Конституцию укрепят социальные права граждан

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

В Совете Федерации считают, что предлагаемые поправки в Конституцию, которые касаются вопросов здравоохранения, защиты семьи и детства, пенсий, укрепят прежде всего социальные права граждан.

«Если говорить о пенсионерах, то достойное пенсионное обеспечение и индексация пенсий не реже одного раза в год — эта гарантия для этой группы людей является самой важной», — сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Огромную значимость, по словам сенаторов, имеют поправки, касающиеся людей труда. Вводится гарантия минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума. И это важно. Впервые отражены в Конституции и вопросы молодежной политики. Эти изменения инициированы СовФедом.

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