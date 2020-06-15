МИД Чехии: Ответная высылка дипломатов из Москвы решила проблему в отношениях с РФ

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Россия в качестве зеркального ответа на высылку российских дипломатов объявила персонами нон грата двух чешских сотрудников посольства.

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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

МИД России высылает из страны двоих чешских дипломатов. Им предписано покинуть Россию вместе с семьями до 17 июня. Это стало зеркальным ответом на действия Праги.

«Речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня (высылку двух российских дипломатов из Чехии). Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря дипведомства Чехии Зузану Штихову.

В начале июня в чешском МИДе объявили персонами нон грата двоих наших дипломатических работников, сотрудников Российского центра науки и культуры.

В то же время, высылка Прагой российских дипломатов является ни чем иным, как результатом внутренних политических противоречий в чешском руководстве, а реакция Москвы — лишь зеркальный шаг. Такое мнение 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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