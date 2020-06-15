Эксперт: высылка российских дипломатов Прагой обусловлена внутренними распрями

Высылка Прагой российских дипломатов является ни чем иным, как результатом внутренних политических противоречий в чешском руководстве, а реакция Москвы — лишь зеркальный шаг. Такое мнение 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политолог в первую очередь обратил внимание на важность предстоящих консультаций в ранге заместителей глав МИД России и Чехии, о подготовке к которым ранее сегодня заявил вызванный на Смоленскую площадь чешский посол в РФ Витезслав Пивонька. Стороны должны будут обсудить сложившиеся между странами отношения и их возможную дальнейшую нормализацию.

Относительно взаимной высылки дипломатов эксперт пояснил, что решение Москвы стало лишь зеркальным ответом на действия Праги. Однако это стало лишь очередным витком развития напряженности, инициированной не высшим руководством страны.

«Президент Чехии Милош Земан достаточно комплиментарно относится к России, с другой стороны есть более низкий уровень — мэров городов, руководителей отдельных подразделений. На самом деле и с премьер-министром Андреем Бабишем никаких серьезных противоречий не было», — отметил он.

Два сотрудника российского посольства в Чехии 5 июня были объявлены персонами нон грата. В Праге такое решение объяснили тем, что получили информацию о прибывших в страну якобы российских гражданах, у которых с собой был яд рицин, с тем, чтобы отравить местное население.

Однако помимо этой вопиющей «утки» по-настоящему кощунственным стал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в апреле в Праге. Он командовавший войсками первого Украинского фронта, который избавил столицу Чехии от нацистов 9 мая 1945 года. Против демонтажа монумента категорически выступал глава республики Милош Земан, однако мэр Праги Зденек Гржиб поступил по-своему.