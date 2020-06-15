Президента Арктической академии обвинили в передаче секретных данных Китаю

Президенту Петербургской арктической академии предъявлено обвинение в госизмене. Следствие полагает, что 78-летний Валерий Митько передал китайским спецслужбам секретные данные по гидроакустике и способам обнаружения подводных лодок. Документы нашли у академика полтора года назад, когда он ездил в Китай с лекциями. Свою вину ученый не признает, утверждает, что пользовался открытыми источниками.

С февраля этого года Митько находится под домашним арестом, ему грозит до 20 лет тюрьмы.