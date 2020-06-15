Двое сотрудников ГИБДД ранены во время задержания таксиста в Москве

В результате происшествия на Ленинском проспекте в Москве ранения получили двое сотрудников ГИБДД. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители пытались задержать таксиста.

Ранее сообщалось, что полиция выехала к дому номер 156 на сообщение о стрельбе. Какой именно характер ранений и пострадавших пока не сообщается.

Известно, что нападавший задержан. Возможно, тоже ранен.