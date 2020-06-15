Двое сотрудников ГИБДД ранены во время задержания таксиста в Москве
Известно, что нападавшего все же удалось задержать.
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
В результате происшествия на Ленинском проспекте в Москве ранения получили двое сотрудников ГИБДД. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители пытались задержать таксиста.
Ранее сообщалось, что полиция выехала к дому номер 156 на сообщение о стрельбе. Какой именно характер ранений и пострадавших пока не сообщается.
Известно, что нападавший задержан. Возможно, тоже ранен.
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