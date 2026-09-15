Многодетная бабушка: у Татьяны Васильевой родился восьмой внук

У Татьяны Васильевой родился восьмой внук

У народной артистки России Татьяны Васильевой родился восьмой внук. Видео с новорожденным опубликовала невестка знаменитости, актриса Мария Болонкина, на своей странице в социальных сетях.

Мальчик появился на свет 13 сентября. Его вес составил 3180 граммов, а рост — 49 сантиметров. Малыша назвали Иосифом.

«Васильев Иосиф Филиппович. Наш мальчик родился. <...> Сынок, мы тебя уже очень сильно любим», — написала мама новорожденного.

Сама Татьяна Васильева является многодетной бабушкой. Иосиф родился у сына актрисы Филиппа Васильева. Кроме него, он воспитывает еще пятерых детей. Двое старших сыновей — Иван и Григорий — родились в первом браке с артисткой Анастасией Бегуновой. Еще две дочери — Мирра и Сарра, а также сын Яков — появились на свет уже в союзе с Марией Болонкиной.

Кроме того, у народной артистки есть дочь Елизавета Мартиросян. Она подарила миру двух мальчиков: Адама и Леонида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шоумен Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук показали первое фото новорожденной дочери. Знаменитые родители долго скрывали, что ждут пополнения в семье. Но как только девочка появилась на свет, сообщили радостную новость.

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