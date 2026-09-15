Допрос и ночь на полу: россиянку не пустили в Израиль из-за рублей в кошельке

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На паспортном контроле девушке заявили: в их стране туризма нет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chen Junqing; 5-tv.ru

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Россиянку не пустили в Израиль из-за рублей в кошельке

Рубли в кошельке обернулись для петербурженки пленом в израильском аэропорту. Елизавета прилетела в Тель-Авив по туристической визе.

Но на паспортном контроле ей устроили допрос — девушке заявили, что «в Израиле туризма не существует» и без приглашения родственников шансов попасть в страну нет.

Позже при личном досмотре у Елизаветы в кошельке нашли российские рубли — это, по ее словам, послужило дополнительным поводом для отказа во въезде в Израиль.

«Не просто допрос, а очень агрессивный. Рубли, значит, мы вообще не рассматриваем как деньги, которыми можно пользоваться в Израиле? Ну, которые можно обменять в Израиле. Хотя это неправда абсолютно. Я прям в аэропорту могу их обменять на шекели. Это прям бред какой-то», — сказала туристка Елизавета Мишкевич.

В итоге Елизавете в ожидании рейса пришлось спать на полу, улететь удалось только на вторые сутки. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таиланд с 15 сентября 2026 года сократил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила, вступившие в силу спустя 15 дней после публикации уведомления МВД в «Королевской газете», в первую очередь затронут туристов, которые планировали длительные поездки, использовали визараны или уже приобрели билеты на срок от 45 до 60 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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