Волонтеры Конституции информируют вологжан о предстоящем голосовании
Ближайшие две недели и вплоть до самого дня голосования сто с лишним тысяч добровольцев будут работать на специальных информационных точках.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько, 5-tv.ru
В регионах России развернули свои стенды волонтеры Конституции. Более трех тысяч пунктов открылись в торговых центрах, парках, аэропортах. Волонтеры будут рассказывать гражданам о сути поправок в Основной закон страны, информировать о месте и сроках голосования, отвечать на все возникающие вопросы.
К слову, поправки должны закрепить, в том числе, статус самих волонтеров. До сих пор такого понятия, как «волонтерское движение» в Конституции не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Процедуру изначально планировалось провести в апреле, однако сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют мнение о необходимости закрепления в Конституции предложенных поправок.
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