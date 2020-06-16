Малышева показала, ради чего села на строгую диету

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Валентин Черников
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Телеведущая голодает больше недели, чтобы блеснуть в белом платье на День медработника.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @malysheva.live

День медицинского работника, 21 июня, Елена Малышева хочет отметить в белом облегающем платье с открытым верхом. Для этого телеведущая больше недели соблюдает строгую диету, о чем рассказывает подписчикам в Instagram. Платье на ней сидит, как видно на выложенном ей ролике, но из-за цвета и покроя подчеркивает недостатки фигуры, которые появились за время самоизоляции.

«Показываю вам платье, ради которого я улыбаюсь и терплю. Восьмой день. По многочисленным просьбам трудящихся сегодня ягоды. Я не люблю фруктовые или ягодные разгрузочные дни. Обычно они очень голодные. Но… Улыбайся и терпи!» — написала Малышева.

Instagram @malysheva.live

Теледива решила спешно восстановить форму, для чего перешла почти в режим голодания. Малышева употребляет овощи, фрукты, ягоду, творог, йогурты, крупу и зелень. Каждый день ее рацион ограничен минимальным набором продуктов. Помимо этого Елена занимается физкультурой. Ее десятидневный марафон должен закончиться 18 июня.

Как уточняет «Экспресс газета», Малышева не раз называла себя приверженкой жестких диет, разгрузочных дней и голодания, несмотря на критику радикальных мер похудения со стороны диетологов. Многие поклонники тоже опасаются, что знаменитость может подорвать здоровье такими методами, и не считают ее питание правильным и полезным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марго Овсянникова поделилась своим видением правильного питания.

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