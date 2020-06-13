Участница телешоу «Дом-2» Марго Овсянникова решила перейти на «летнюю» диету и поделилась этой новостью со своими подписчиками в Instagram. На своей странице она выложила фото, на котором в легком сарафанчике сидит в саду за столом, заваленном дарами природы — виноградом, бананами и ананасами. В центре композиции — ломтики огромного красного арбуза и еще какой-то фрукт, который знаменитость нарезает кубиками.

«Когда вместо бутербродов и сгущеночки к чаю утром села на фруктовую диету — мое тело храм, ПП — это стиль жизни», — подписала снимок Овсянникова.

Instagram @mmmargaaret

Большинство фанатов Маргариты отреагировали на пост с энтузиазмом и с готовностью последовать этому примеру.

«Маргоша, так смотришься на этом фоне, как на картине!»

«Фото такое сочное!»

«Какие краски!»

«Как красиво и вкусно!»

«Вкуснятина! Как же хочется арбуз съесть!»

«ПП это очень круто, особенно в сезон фруктов, арбузов и черешни», — пишут они.

Однако другая часть пользователей подмечает, что такая диета не является примером правильного питания.

«Ритуль, фрукты — это сахар. Подумай о качестве кожи, и как будет выглядеть твое тело, после таких диет! На твоем столе собраны как раз самые сладкие фрукты (банан, виноград, арбуз) Нужно научиться грамотно подходить к проблеме! Питание должно быть сбалансированным, в сутки организм должен получить все нутриенты, для того чтоб ты была здоровой и хорошо выглядела, а хочешь худеть, сделай дефицит калорий!» — посоветовала Овсянниковой одна из «продвинутых» подписчиц.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Марго Овсянникова похвасталась, что новый возлюбленный, которого на встретила в караоке-баре, подарил ей квартиру в Москве за 20 миллионов рублей.