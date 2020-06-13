«Как на картине!» — Марго Овсянникова поделилась своим видением правильного питания
Участница телешоу «Дом-2» сообщила, что села на фруктовую диету, и выложила в сеть «сочное» фото.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @mmmargaaret
Участница телешоу «Дом-2» Марго Овсянникова решила перейти на «летнюю» диету и поделилась этой новостью со своими подписчиками в Instagram. На своей странице она выложила фото, на котором в легком сарафанчике сидит в саду за столом, заваленном дарами природы — виноградом, бананами и ананасами. В центре композиции — ломтики огромного красного арбуза и еще какой-то фрукт, который знаменитость нарезает кубиками.
«Когда вместо бутербродов и сгущеночки к чаю утром села на фруктовую диету — мое тело храм, ПП — это стиль жизни», — подписала снимок Овсянникова.
Большинство фанатов Маргариты отреагировали на пост с энтузиазмом и с готовностью последовать этому примеру.
«Маргоша, так смотришься на этом фоне, как на картине!»
«Фото такое сочное!»
«Какие краски!»
«Как красиво и вкусно!»
«Вкуснятина! Как же хочется арбуз съесть!»
«ПП это очень круто, особенно в сезон фруктов, арбузов и черешни», — пишут они.
Однако другая часть пользователей подмечает, что такая диета не является примером правильного питания.
«Ритуль, фрукты — это сахар. Подумай о качестве кожи, и как будет выглядеть твое тело, после таких диет! На твоем столе собраны как раз самые сладкие фрукты (банан, виноград, арбуз) Нужно научиться грамотно подходить к проблеме! Питание должно быть сбалансированным, в сутки организм должен получить все нутриенты, для того чтоб ты была здоровой и хорошо выглядела, а хочешь худеть, сделай дефицит калорий!» — посоветовала Овсянниковой одна из «продвинутых» подписчиц.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Марго Овсянникова похвасталась, что новый возлюбленный, которого на встретила в караоке-баре, подарил ей квартиру в Москве за 20 миллионов рублей.
Читайте также
59%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?