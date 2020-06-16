Военные Южной Кореи проверяют информацию о взрыве в КНДР
По предварительной информации, в районе Кэсона виден дым и слышны взрывы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / kcnawatch. co, 5-tv.ru
Военные Южной Кореи проверяют сообщения о взрывах и дыме на территории КНДР в районе Кэсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рёнхап.
Информагентство сообщает, что, возможно, мог быть подорван межкорейский офис связи.
Несколькими часами ранее Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передало сообщение генштаба Корейской народной армии об изучении возможности введения войск в демилитаризованные зоны, которые включают в себя города Кэсон и горы Кымгансан, которые использовались для совместных проектов по созданию промышленных и туристических зон.
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