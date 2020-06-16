Мужа Марины Кравец впервые застали на прогулке с дочерью
Супруг звезды Comedy Club появился на улице с двухмесячной Вероникой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, instagram @yellohood
Супруг резидентки Comedy Club Марины Кравец Аркадий Водахов впервые показал фрагмент своей прогулки с двухмесячной дочерью. Сценарист и продюсер подобрал ярко-желтую толстовку в тон детской коляске и вышел на безлюдную улицу. Выложенный им снимок в Instagram сделан издалека. И молодой отец с коляской — самые яркие объекты в кадре.
«Желтые капюшоны в каменном лесу», — описал картинку автор поста. К этому он добавил хештеги «пападочь» и «мамапушка».
Как уточняет портал Teleprogramma.pro, Марина Кравец и Аркадий Водахов познакомились еще студентами на филфаке СПбГУ, вместе играли в КВН. Пара узаконила отношения в 2013 году. О беременности телезвезды стало известно на последних сроках, а имя дочери — Вероника — артистка озвучила после ее рождения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Кравец поделилась трогательным фото у роддома.
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