«Это и есть счастье!» — Марина Кравец поделилась трогательным фото у роддома
Звезда Comedy Club опубликовала снимок в честь маленького семейного праздника.
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Фото, видео: Instagram @marinakravets
Новость о том, что теле- и радиоведущая Марина Кравец родила первенца несколько недель назад облетела все СМИ. Внимание к Марине было приковано не только потому что она — единственная женщина-резидент Comedy Club, но и поскольку ее роды пришлись на разгар пандемии COVID-19.
К счастью, все обошлось без происшествий и уже через несколько дней счастливую Кравец и новорожденную дочку Веронику из роддома забрал отец семейства — продюсер и сценарист Аркадий Водахов. Трогательные фото первой встречи с малышкой звездная пара любит пересматривать и по сей день.
«Мы до сих пор не можем поверить, что нашей маленькой большой радости по имени Вероника уже почти 2,5 месяца! Кажется, еще вчера я ходила с животом <…> и вот, у нас замечательный маленький человек! Каждый день что-то новое: звуки, взгляды, мимика, навыки! Это невероятно круто! Похоже, это и есть счастье!» — подписала звезда снимок в Instagram, сделанный у стен роддома.
В комментариях поклонники самого обаятельного и привлекательного резидента Comedy Club поздравили чету пусть с маленьким, но важным праздником в жизни и от всей души пожелали здоровья родителям и юной Веронике.
«2,5 месяца — это серьезно! Счастья вам, тепла и уюта!»
«Крепкого вам здоровья, а малышке счастливого детства!»
«Поздравляю вас! Если бог хочет сделать девушке комплемент — он дарит ей дочь! Это ваш вариант, Марина!»
«Завидую белой завистью! Это такое счастье!» — обращались к Кравец фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли роды Марины Кравец в разгар пандемии коронавируса.
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