Видео: Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы
Инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf, 5-tv.ru
Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что неизвестные силой вырывают ребенка у матери и уносят на парковку. Там мужчины посадили малыша в Cadillac и скрылись с места происшествия. По предварительным данным, похищение могло быть организовано по заказу отца мальчика.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет розыск предполагаемых преступников. В Москве объявлен план «Перехват».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист покойного миллиардера Босова задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника.
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