Видео: Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы

Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что неизвестные силой вырывают ребенка у матери и уносят на парковку. Там мужчины посадили малыша в Cadillac и скрылись с места происшествия. По предварительным данным, похищение могло быть организовано по заказу отца мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет розыск предполагаемых преступников. В Москве объявлен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист покойного миллиардера Босова задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника.