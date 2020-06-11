Юрист покойного миллиардера Босова задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

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Марина Неруцких
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Ранее в квартире Эдуарда Гладилина прошел обыск.

Юрист покойного миллиардера Босова задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Мытищах задержан адвокат покойного миллиардера Босова Эдуард Гладилин. Как сообщает ТАСС, юриста подозревают в причастности к похищению сына правозащитника Константина Скрыпника.

«В доме Гладилина в Мытищах сегодня ночью был обыск, который проводили сотрудники МВД по Московской области и Следственного комитета. Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника. Гладилин подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ) и в настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос», — цитирует агентство адвоката задержанного Владислав Ткаченко-Кремер.

В настоящее время следователи допрашивают Гладилина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в квартире адвоката покойного миллиардера Босова проходит обыск.

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