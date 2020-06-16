Новогодние каникулы в России в 2021 году в Совфеде предложили сократить

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы из-за пандемии COVID-19. С соответствующей инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов. Согласно разработанному им законопроекту, выходные дни в январе могут быть сокращены до четырех дней: 1, 2, 3 и 7 января.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января», — цитирует текст документа ТАСС.

Данная мера, по словам Кутепова обусловлена тем, что с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Кроме того, впоследствии многие вышли на неполный рабочий день, притом что работодатель был обязан сохранять заработную плату и плачиваемые отпуска для сотрудников.

Предложенный законопроект будет рассматриваться в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работающие в день голосования по Конституции получат повышенную зарплату.