Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную зарплату

Россияне, которые в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля должны будут выйти на работу, получат за этот день повышенную зарплату. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она напомнила, что за работу в выходные и праздничные дни сотрудникам полагается зарплата не менее чем в двойном размере.

«Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», - цитирует сенатора ТАСС.

Святенко также уточнила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане получат свою зарплату в полном объеме.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин своим указом назначил всероссийское голосование по поправкам в Конституцию на среду, 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.