«Все, женюсь!» — Семенович попробовала себя в роли деревенской женщины

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Валентин Черников
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Артистка подоила корову, накормила гусей и всполола грядки.

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Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; instagram @ann_semenovich

Сельская жизнь с детства манила Анну Семенович, о чем она рассказала подписчикам в Instagram. Теперь у певицы появилась возможность окунуться в нее с головой. С недавнего времени она ведет на телевидении летний проект «У-дачный чарт». Для съемок очередного выпуска артистка уехала на дачу и провела там день.

По окончании Семенович опубликовала видео в Instagram, в котором отчиталась о проделанной работе. В частности, теледива узнала, что гуси склонны вести себя нагло, а коровы умеют податься. Тем не менее, при записи ролика она встала рядом со скотиной с ведром в руке.

«Ну, что дорогие, молока надоила, гречку перебрала, гусей накормила, грядки всполола. Как говорится, можно и винца выпить», — сказала на камеру Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники отметили, что Анне удалась роль деревенской женщины. По мнению многих, звезда не отличается столичным высокомерием и производит впечатление девушки из глубинки.

«Это ваш образ»;

«Осталось в поле родить и каравай испечь»;

«Все, блин, женюсь!» — отреагировали фанаты.

Однако не все поверили в искренность сельской труженицы.

«Не похожи вы на деревенскую. Деревенские женщины уставшие, вымотанные хозяйством, детьми, коровами, огородом. Лица уставшие и грустные. Подсмотрите в деревнях. А вы отдохнуть приехали», — ответила одна из пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович обвинили в постановочной рыбалке.

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