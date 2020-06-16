«Все, женюсь!» — Семенович попробовала себя в роли деревенской женщины
Артистка подоила корову, накормила гусей и всполола грядки.
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Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; instagram @ann_semenovich
Сельская жизнь с детства манила Анну Семенович, о чем она рассказала подписчикам в Instagram. Теперь у певицы появилась возможность окунуться в нее с головой. С недавнего времени она ведет на телевидении летний проект «У-дачный чарт». Для съемок очередного выпуска артистка уехала на дачу и провела там день.
По окончании Семенович опубликовала видео в Instagram, в котором отчиталась о проделанной работе. В частности, теледива узнала, что гуси склонны вести себя нагло, а коровы умеют податься. Тем не менее, при записи ролика она встала рядом со скотиной с ведром в руке.
«Ну, что дорогие, молока надоила, гречку перебрала, гусей накормила, грядки всполола. Как говорится, можно и винца выпить», — сказала на камеру Семенович.
Поклонники отметили, что Анне удалась роль деревенской женщины. По мнению многих, звезда не отличается столичным высокомерием и производит впечатление девушки из глубинки.
«Это ваш образ»;
«Осталось в поле родить и каравай испечь»;
«Все, блин, женюсь!» — отреагировали фанаты.
Однако не все поверили в искренность сельской труженицы.
«Не похожи вы на деревенскую. Деревенские женщины уставшие, вымотанные хозяйством, детьми, коровами, огородом. Лица уставшие и грустные. Подсмотрите в деревнях. А вы отдохнуть приехали», — ответила одна из пользователей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович обвинили в постановочной рыбалке.
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