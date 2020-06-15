«Водолазу сколько платят?» — Семенович обвинили в постановочной рыбалке
Певица вытянула из воды большую рыбу, но не все подписчики поверили в честный улов.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Подписчики Анны Семенович усомнились в честности выложенного ей видео в Instagram по итогам подмосковной рыбалки. Певица показала, как стоит на пирсе с закинутой в озеро удочкой.
«Я — супер-рыбак. Смотрите, какая рыба!» — кричит Семенович когда у нее тут же начинает клевать. Через мгновение она с трудом вытягивает из воды большого зеркального карпа.
Большинство подписчиков похвалило артистку за достойный улов и позитив.
«Если бы рыба знала, что ее Анна Семенович ловит, то сама бросилась бы на берег, причем уже очищенная и зажаристая»;
«Хорошая рыбка. Умница!»
«Молодец Аня! Очень хороший улов», — ответили в комментариях.
Однако не все поддержали рыбачку. Часть подписчиков обвинила Семенович в постановке.
«Водолазу сколько платят, интересно?»
«Фу, как все не натурально», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пухляш из клипа Little Big «нырнул» в грудь Семенович.
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