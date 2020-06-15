«Водолазу сколько платят?» — Семенович обвинили в постановочной рыбалке

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Валентин Черников
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Певица вытянула из воды большую рыбу, но не все подписчики поверили в честный улов.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Подписчики Анны Семенович усомнились в честности выложенного ей видео в Instagram по итогам подмосковной рыбалки. Певица показала, как стоит на пирсе с закинутой в озеро удочкой.

«Я — супер-рыбак. Смотрите, какая рыба!» — кричит Семенович когда у нее тут же начинает клевать. Через мгновение она с трудом вытягивает из воды большого зеркального карпа.

Instagram @ann_semenovich

Большинство подписчиков похвалило артистку за достойный улов и позитив.

«Если бы рыба знала, что ее Анна Семенович ловит, то сама бросилась бы на берег, причем уже очищенная и зажаристая»;

«Хорошая рыбка. Умница!»

«Молодец Аня! Очень хороший улов», — ответили в комментариях.

Однако не все поддержали рыбачку. Часть подписчиков обвинила Семенович в постановке.

«Водолазу сколько платят, интересно?»

«Фу, как все не натурально», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пухляш из клипа Little Big «нырнул» в грудь Семенович.

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