Минобороны КНДР обнародовало кадры подрыва офиса связи в Кэсоне
Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что взрыв произошел в 14:50 по местному времени.
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Фото, видео: Globallookpress.com / Benoit Doppagne. Mинобороны КНДР
Минобороны Корейской народно-демократической республики (КНДР) обнародовало кадры подрыва офиса связи в Кэсоне. Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи, взрыв произошел в 14:50 по местному времени.
Информация о подрыве межкорейского офиса связи поступило утром 16 июня. Сообщалось, что поводом для подобных действий со стороны Северной Кореи стали антиправительственные листовки, которые доставляли с Юга при помощи воздушных шаров. Власти КНДР предупредили, что если это не прекратится, то они введут войска в демилитаризованную зону и «обрубят» все линии связи с Южной Кореей.
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