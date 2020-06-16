Более 250 тысяч заявок от наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию поступило в Общественную палату РФ
В Центризбиркоме считают, что процесс волеизъявления граждан должен быть прозрачным, поэтому количество общественных представителей не ограничивают.
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Регионы активно готовятся к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Общественная палата уже получила более 250 тысяч заявок от наблюдателей. И предложения продолжают поступать, в том числе от партий.
«В данный момент практически во всех общественных палатах заключены соглашения с общественными организациями. Вместе с нами участвуют более 1500 общественных организаций по всей стране, и число все время возрастает», — сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.
В ЦИКе считают, что наличие общественного наблюдения на голосовании один из важных пунктов, поэтому количество представителей не ограничивают. Процесс должен быть прозрачным.
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