Более 250 тысяч заявок от наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию поступило в Общественную палату РФ

Регионы активно готовятся к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Общественная палата уже получила более 250 тысяч заявок от наблюдателей. И предложения продолжают поступать, в том числе от партий.

«В данный момент практически во всех общественных палатах заключены соглашения с общественными организациями. Вместе с нами участвуют более 1500 общественных организаций по всей стране, и число все время возрастает», — сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

В ЦИКе считают, что наличие общественного наблюдения на голосовании один из важных пунктов, поэтому количество представителей не ограничивают. Процесс должен быть прозрачным.