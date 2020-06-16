Фигуристка Юлия Липницкая ждет ребенка
В 22 года спортсменка забеременела от бойфренда Влада Тарасенко.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Известная российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая ждет ребенка. О радостном событии сообщил спортивный агент Андрей Митьков на своем канале МитькOFF в Яндекс. Дзен.
«Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой! Отцом ребенка является ее бойфренд, бывший фигурист Владислав Тарасенко», — цитирует сообщение спортивного агента РИА Новости.
Влюбленные начали встречаться около года назад.
Официального подтверждения от звездной пары пока не поступало.
Карьера фигуристки завершилась в 2017 году. Липницкая после серьезных травм оставила профессиональные выступления на льду и пришла к тренерской деятельности.
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