Эвелина Бледанс разделась для постельной сцены и рассказала, как получила травму
Актриса сняла себя в «рабочем виде» между дублями и рассказала о произошедшей с ней неприятности.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Постельная сцена для сериала обернулась для Эвелины Бледанс травмой ноги. Об этом она рассказала на камеру между дублями, оставаясь в «рабочей одежде» — бюстгальтере.
Актриса снимается в новом сезоне сериала «Фитнес». По сценарию, в одном из фрагментов Бледанс выскакивает из кадра. Исполнительница роли выполнила задуманное, но при этом упала и ударилась. К больной ноге она приложила лед.
«Сегодня красивые ноги будут повреждены. Пострадала на съемках, называется. Немножко, самую малость», — пококетничала звезда.
Лежа в постели на съемочной площадке, Бледанс тоже поснимала себя на камеру смартфона. Актриса запечатлела грудь сверху, демонстративно потрогав себя за нее.
«Мама дорогая!»
«Какая прекрасная грудь!»
«Шикарная! До свадьбы заживет!» — оценили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником.
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