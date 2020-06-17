Эвелина Бледанс разделась для постельной сцены и рассказала, как получила травму

Постельная сцена для сериала обернулась для Эвелины Бледанс травмой ноги. Об этом она рассказала на камеру между дублями, оставаясь в «рабочей одежде» — бюстгальтере.

Актриса снимается в новом сезоне сериала «Фитнес». По сценарию, в одном из фрагментов Бледанс выскакивает из кадра. Исполнительница роли выполнила задуманное, но при этом упала и ударилась. К больной ноге она приложила лед.

«Сегодня красивые ноги будут повреждены. Пострадала на съемках, называется. Немножко, самую малость», — пококетничала звезда.

Instagram @bledans

Лежа в постели на съемочной площадке, Бледанс тоже поснимала себя на камеру смартфона. Актриса запечатлела грудь сверху, демонстративно потрогав себя за нее.

«Мама дорогая!»

«Какая прекрасная грудь!»

«Шикарная! До свадьбы заживет!» — оценили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником.