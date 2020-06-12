Обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником

|
Алина Потёмкина
94

Актриса снялась на берегу моря, прикрыв формы морскими звездами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bledans, @olya.dolphins88

Актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России. Сделала она это довольно эпатажно, прикрепив к посту фото, на котором запечатлена обнаженной на берегу моря. Формы артистки целомудренно прикрыты морскими звездами, а на снимок наложены фильтры, стилизующие его под картину.

«С праздником, мои прекрасные! Хороших выходных. Я в роли ракушечки», — написала Бледанс.

Instagram @bledans

Мнения поклонников разделились. Одни упрекали ее в излишней откровенности и сравнивали с Анастасией Волочковой, которая, по их мнению, тоже злоупотребляет обнаженкой, другие вступались за актрису и советовали ей не слушать завистников.

«Круто, со вкусом… Ни капли пошлости»

«Восхитительные формы, виды и прочее. Шикарно выглядите»

«Вот это поздравление!»

«Выглядит как картина»

«Никого не слушаете, всем бы такое тело в ваши годы», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обнаженная Эвелина Бледанс подразнила поклонников снимком после бани.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

15:29
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
15:16
У жены Зеленского подтвердился коронавирус
15:07
Глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
14:50
Росгвардейца подозревают в жестоком изнасиловании бутылкой спящего коллеги
14:43
Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
14:31
Обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником

Сейчас читают

Осторожно, огонь и вода! Советы астролога для знаков зодиака на выходные — 12, 13 и 14 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок