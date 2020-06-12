Обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником
Актриса снялась на берегу моря, прикрыв формы морскими звездами.
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Фото, видео: Instagram @bledans, @olya.dolphins88
Актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России. Сделала она это довольно эпатажно, прикрепив к посту фото, на котором запечатлена обнаженной на берегу моря. Формы артистки целомудренно прикрыты морскими звездами, а на снимок наложены фильтры, стилизующие его под картину.
«С праздником, мои прекрасные! Хороших выходных. Я в роли ракушечки», — написала Бледанс.
Мнения поклонников разделились. Одни упрекали ее в излишней откровенности и сравнивали с Анастасией Волочковой, которая, по их мнению, тоже злоупотребляет обнаженкой, другие вступались за актрису и советовали ей не слушать завистников.
«Круто, со вкусом… Ни капли пошлости»
«Восхитительные формы, виды и прочее. Шикарно выглядите»
«Вот это поздравление!»
«Выглядит как картина»
«Никого не слушаете, всем бы такое тело в ваши годы», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обнаженная Эвелина Бледанс подразнила поклонников снимком после бани.
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