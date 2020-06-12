Обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником

Актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России. Сделала она это довольно эпатажно, прикрепив к посту фото, на котором запечатлена обнаженной на берегу моря. Формы артистки целомудренно прикрыты морскими звездами, а на снимок наложены фильтры, стилизующие его под картину.

«С праздником, мои прекрасные! Хороших выходных. Я в роли ракушечки», — написала Бледанс.

Instagram @bledans

Мнения поклонников разделились. Одни упрекали ее в излишней откровенности и сравнивали с Анастасией Волочковой, которая, по их мнению, тоже злоупотребляет обнаженкой, другие вступались за актрису и советовали ей не слушать завистников.

«Круто, со вкусом… Ни капли пошлости»

«Восхитительные формы, виды и прочее. Шикарно выглядите»

«Вот это поздравление!»

«Выглядит как картина»

«Никого не слушаете, всем бы такое тело в ваши годы», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обнаженная Эвелина Бледанс подразнила поклонников снимком после бани.