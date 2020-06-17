Названы крупные города России с самыми низкими ценами на лекарства

Эксперты перечислили крупные города России с самыми низкими и самыми высокими ценами на лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Все аптеки» по итогам анализа 40 тысяч аптек страны.

Средняя стоимость аптечки по России составила 7,8 тысячи рублей. При этом наиболее низкая цена зафиксирована в Москве — 7,2 тысячи рублей, а высокая — в Петербурге — 9,1 тысячи рублей. Второе и третье места после столицы заняли Омск — 7,3 тысячи рублей и Челябинск — 7,4 тысячи рублей.

Средняя стоимость анальгетиков — 259 рублей. Дороже всего обезболивающие обходятся в Новосибирские, там они стоят примерно 324 рубля. Наиболее экономично приобрести эту категорию лекарств в Омске — за 186 рублей.

Лекарства от простуды стоят в среднем в 196 рублей. В Челябинске они наиболее дорогие — 202 рубля, а самые дешевые в Москве — 175 рублей.

Цена средств при травмах в среднем достигает 115 рублей. В Нижнем Новгороде они оцениваются дороже, чем в других местах — в 134 рубля. Стоимость в столице — 105 рублей.

Максимальный разбег цен зафиксирован в категории противоаллергических средств. В среднем по стране они стоят 340 рублей. Больше всего раскошеливаться приходится в Петербурге — 447 рублей. Дешевле всего их приобрести в Екатеринбурге — 207 рублей.

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