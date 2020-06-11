Отечественный препарат для лечения COVID-19 поступил в российские больницы

Сегодня начались поставки в российские больницы «Авифавира» — отечественного препарата для лечения коронавируса. Первые партии привезли в семь регионов, в том числе в Москву, Татарстан, Ленинградскую область. Врачи говорят, что очень ждали это лекарство. Разработчики утверждают, что его эффективность выше 80%. Во время клинических исследований улучшения наступили уже в первые дни после появления симптомов.

Между тем, регионы продолжают снимать ограничения. В Ставропольском крае с этого дня возобновили работу непродовольственные магазины и летние веранды кафе. В Удмуртии для прихожан открылись храмы. А в Хабаровском крае заработали детские сады, библиотеки и фитнес-клубы.

С 16 июня откроются парки главных музеев страны. Соответствующий приказ подписала министр культуры, документ касается учреждений федерального подчинения. А это и Петергоф, и Царское село, и Ясная Поляна. Но, в каждом конкретном случае возможны корректировки даты.

В Петербурге больницы готовятся к восстановлению планового приема. Об этом сообщил губернатор региона. Также Александр Беглов заявил, что учебный год в Северной столице начнется, как обычно, 1 сентября — и в привычной очной, а не дистанционной форме. Но при строгом соблюдении норм безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19.