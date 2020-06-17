Минкульт Украины исключил Екатерину Варнаву из «черного списка»

Министерство культуры Украины исключило звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву из списка лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности». Звезда была в него внесена 21 мартa 2019 годa за выступление в Крыму в 2016 году.

«Перечень обновлен. <…> Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

При этом причины такого решения киевских властей не уточняются.

Список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», Минкульт Украины обнародовал в 2015 году. В него вошли Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову.