Минкульт Украины исключил Екатерину Варнаву из «черного списка»
Решение было принято на основании обращения Службы безопасности страны. Его причины не уточняются.
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Министерство культуры Украины исключило звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву из списка лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности». Звезда была в него внесена 21 мартa 2019 годa за выступление в Крыму в 2016 году.
«Перечень обновлен. <…> Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
При этом причины такого решения киевских властей не уточняются.
Список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», Минкульт Украины обнародовал в 2015 году. В него вошли Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову.
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