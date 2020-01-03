Федору Добронравову вернули право приезжать на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда», — говорится в ответе ведомства на информационный запрос.

СБУ запретила Добронравову въезд на территорию Украины в ноябре 2017 года. Причиной трехлетнего запрета стала его поездка в Крым. Министерство культуры Украины также внесло Добронравова в «черный список» деятелей культуры из России, которые «создают угрозу национальной безопасности».

Весной 2019 года суд в Киеве отменил запрет СБУ на въезд актеру в страну. Решение Минкульта было признано незаконным. Также суд отменил запрет на показ сериала «Сваты» на Украине.

Федор Добронравов играл главную роль в сериале «Сваты». Проект делала студия «Квартал 95», которой управлял текущий президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемки седьмого сезона «Сватов» ведутся, несмотря на множество проблем. Одной из них было недовольство Федора Добронравова из-за того, что ему приходится играть «вечно побитую собаку, алкаша и неудачника».