«Начинает потряхивать»: Бабкина пожаловалась на флирт возлюбленного с девушками

Поведение молодого избранника Надежды Бабкиной Евгения Гора порой вызывает у нее приступы ревности. Об этом артистка рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Возлюбленные вместе 17 лет, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. За это время Евгений хорошо изучил характер звезды. По ее словам, он всегда понимает, когда ей нужно побыть одной, а когда хочется ласки. Молодой ухажер старается не мешать, если Бабкина устает, и даже уезжает к себе домой, если та не в духе.

Тем не менее, внимательный молодой человек все же иногда заставляет «казачку Надю» понервничать, флиртуя с барышнями.

«Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует», — сказала Бабкина.

Впрочем, по ее словам, такие встряски идут на пользу. Певице нужны яркие эмоции, которые вдохновляют на творчество. К тому же, это добавляет «перчинки» в отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина рассказала о «нежных отношениях» с Розенбаумом.