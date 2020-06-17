«Начинает потряхивать»: Бабкина пожаловалась на флирт возлюбленного с девушками

|
Валентин Черников
77

Артистка рассказала, как молодой избранник ее провоцирует.

«Начинает потряхивать»: Бабкина пожаловалась на флирт возлюбленного с девушками

Фото: ТАСС / Куров Александр

Поведение молодого избранника Надежды Бабкиной Евгения Гора порой вызывает у нее приступы ревности. Об этом артистка рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Возлюбленные вместе 17 лет, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. За это время Евгений хорошо изучил характер звезды. По ее словам, он всегда понимает, когда ей нужно побыть одной, а когда хочется ласки. Молодой ухажер старается не мешать, если Бабкина устает, и даже уезжает к себе домой, если та не в духе.

Тем не менее, внимательный молодой человек все же иногда заставляет «казачку Надю» понервничать, флиртуя с барышнями.

«Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует», — сказала Бабкина.

Впрочем, по ее словам, такие встряски идут на пользу. Певице нужны яркие эмоции, которые вдохновляют на творчество. К тому же, это добавляет «перчинки» в отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина рассказала о «нежных отношениях» с Розенбаумом.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?
17:18
Неизвестное пятно в акватории Умбозера под Мурманском не несет угрозы людям
17:14
Пользователи поймали Собчак «на слежке» за страницей бывшего мужа в Instagram
17:03
Шумные компании вернулись на улицы в центрах Москвы и Петербурга
16:50
Появился способ избавиться от второго подбородка за один день
16:46
«Начинает потряхивать»: Бабкина пожаловалась на флирт возлюбленного с девушками

Сейчас читают

«Папа, я тебя очень люблю» — Никита Ефремов наконец прокомментировал ДТП отца
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок