ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала научным прорывом результаты британского клинического исследования. Они показали, что использование кортикостероида дексаметазона снижает смертность среди пациентов с COVID-19. Об этом в официальном сообщении заявила представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

По ее словам, это первое лечение коронавирусной инфекции, которое привело к значительному положительному результату. Как заключили ученые Оксфордского университета, на фоне других лекарств дексаметазон впервые продемонстрировал улучшение показателей выживаемости при COVID-19.

Университет проводит научный эксперимент с марта. В нем участвуют свыше 11 тысяч пациентов из 175 британских больниц. Две тысячи из них получали дексаметазон. Вместе с этим препаратом тестировались антиретровирусный препарат лопинавир/ритонавир, антибиотик азитромицин, иммунодепрессант тоцилизумаб, противомалярийный препарат гидроксихлорохин и переливание больным плазмы крови пациентов, перенесших коронавирус.

Использование дексаметазона в дозировке шесть миллиграммов в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких и на одну пятую среди пациентов, получавших кислород.

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