Генпрокуратура пообещала пресекать нарушения при голосовании по Конституции
Прокуроры будут жестко реагировать на попытки нарушить избирательное законодательство, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, 5-tv.ru
Генпрокуратура будет жестко реагировать на все нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Он с ежегодным докладом выступил в Совете Федерации. В частности, говорил о трудовых правах граждан. В ряде регионов пресечены случаи установления зарплат ниже МРОТ, выявлены и другие нарушения.
«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить. По каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка со стороны прокуроров», — заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Отчитывался в Совфеде сегодня и глава Минстроя Владимир Якушев. Сенаторы рекомендовали проверить эффективность работы Фонда обманутых дольщиков и банка ДОМ.РФ.
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