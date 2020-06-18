Генпрокуратура пообещала пресекать нарушения при голосовании по Конституции

Генпрокуратура будет жестко реагировать на все нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Он с ежегодным докладом выступил в Совете Федерации. В частности, говорил о трудовых правах граждан. В ряде регионов пресечены случаи установления зарплат ниже МРОТ, выявлены и другие нарушения.

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить. По каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка со стороны прокуроров», — заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Отчитывался в Совфеде сегодня и глава Минстроя Владимир Якушев. Сенаторы рекомендовали проверить эффективность работы Фонда обманутых дольщиков и банка ДОМ.РФ.