Гарри и Меган Маркл недовольны тем, как их называют после возвращения в Британию

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 30 0

По словам приятеля Сассекских, пару воспринимают неправильно.

Гарри и Меган Маркл недовольны формулировками об их статусе

Фото: www.globallookpress.com/ Photo Image Press

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Sunday Times: Гарри и Меган Маркл недовольны формулировками об их статусе

Принц Гарри и Меган Маркл противятся определениям «работающие члены королевской семьи» и «бывшие члены королевской семьи» после возвращения в Великобританию. Об этом сообщил их близкий знакомый The Sunday Times.

По его словам, пара считает себя королевскими особами, продолжающими трудиться, но не на монархию.

Принц остается сыном короля Карла III, а Меган работает без выходных, отметил приятель пары. Он добавил, что ошибочные определения создают неправильное восприятие герцогов Сассекских.

«Они не служат монархии, но остаются членами королевской семьи и продолжают работать. Их дни заняты семьей и делами. Меган занимается бизнесом семь дней в неделю», — сказал он.

В 2020 году Гарри и Меган отказались от статуса представителей британской королевской семьи и переехали в США. Тогда Букингемский дворец объявил, что они прекратили официальную службу и лишились титулов.

На прошлой неделе принц и герцогиня организовали два публичных мероприятия в Ноттингемшире, где встретили восторженные толпы. В Ноттингеме Гарри пообщался со школьниками возле студии звукозаписи и посетил церемонию премии Invictus Spirit.

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