Первыми в летние лагеря в Ленобласти приехали дети медработников и подопечные детских домов
Вожатые ждали детей на 900 часов или 54 тысячи секунд дольше обычного. В этот раз в лагере чрезмерно просторно. Из-за пандемии смену заполняют лишь на половину.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Мордасов, 5-tv.ru
Летние лагеря Ленинградской области открыли первую смену. На отдых приехали воспитанники детских домов и те, чьи родители сейчас на переднем крае борьбы с коронавирусом. Из-за пандемии санитарные правила — очень строгие. Как обеспечивают безопасность детей, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что изменится в правилах работы детских лагерей в России. Роспотребнадзор предлагает сократить смены до двух недель, тестировать детей на коронавирус и организовать медицинское наблюдение.
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