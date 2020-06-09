Что изменится в правилах работы детских лагерей в России?

С 1 июля открываются детские летние лагеря. Но правила их работы еще предстоит согласовать. Роспотребнадзор предлагает сократить смены до двух недель, тестировать детей на коронавирус и организовать медицинское наблюдение. Как все это будут реализовывать на местах, обсудила сегодня с представителями регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Предложения разумные, но выполнить их на местах будет крайне непросто. Остается еще много вопросов с коронавирусом, а в региональных медицинских учреждениях и так, зачастую, не хватает врачей. Здесь, конечно, нужно подключиться местным органам власти. Надо не в ущерб находить, где это возможно, гибкие решения», — сказала глава Совфеда.

Также на совещании обсуждали дополнительные меры поддержки семей, в том числе выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, эту сумму уже получили родители 18 миллионов детей.

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