Что изменится в правилах работы детских лагерей в России?
Роспотребнадзор предлагает сократить смены до двух недель, тестировать детей на коронавирус и организовать медицинское наблюдение.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Server Amzayev; 5-tv.ru
С 1 июля открываются детские летние лагеря. Но правила их работы еще предстоит согласовать. Роспотребнадзор предлагает сократить смены до двух недель, тестировать детей на коронавирус и организовать медицинское наблюдение. Как все это будут реализовывать на местах, обсудила сегодня с представителями регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Предложения разумные, но выполнить их на местах будет крайне непросто. Остается еще много вопросов с коронавирусом, а в региональных медицинских учреждениях и так, зачастую, не хватает врачей. Здесь, конечно, нужно подключиться местным органам власти. Надо не в ущерб находить, где это возможно, гибкие решения», — сказала глава Совфеда.
Также на совещании обсуждали дополнительные меры поддержки семей, в том числе выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, эту сумму уже получили родители 18 миллионов детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о хит-параде самых популярных песен после снятия ограничений.
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