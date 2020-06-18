В Хельсинки прокомментировали утверждение о готовности СССР передать Карелию Финляндии
В свою очередь бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил, что информация об этом стала для него неожиданностью.
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Фото, видео: ТАСС / Илья Тимин, 5-tv.ru
У Финляндии нет территориальных претензий ни к России, ни к какой-либо другой стране. Так, финский МИД отреагировал на заявления своего же бывшего дипломата по поводу Карелии. Тот в своей книге написал, что наша республика еще в советские времена могла стать не нашей. Вопрос о ее передаче, якобы, решался в годы президентства Михаила Горбачева.
При этом в интервью KP.RU бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в Союзе не выражали готовность передать Карелию Финляндии. Более того, информация об этом стала для него неожиданностью: «Вообще, для меня это новость».
Все подробности сомнительной истории у корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.
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