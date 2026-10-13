Добрые и любимые: в России готовят золотой стандарт мультфильмов для детских садов

Пока там маркируют все новое, у нас вспомнили про старое, доброе и проверенное. Минпросвещения готовит золотой стандарт мультфильмов для детских садов — от «Простоквашино» до «Бременских музыкантов». В приоритете классика, на которой выросли поколения. Запрещать ничего не собираются, только рекомендовать.

Но тут есть нюанс: как бы вместе с «Вредными советами» случайно не забраковать Карлсона, который, оказывается, хам и врун. К регламенту возникло много вопросов. Во всех попытался разобраться корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

О том, как правильно, задумался не только Матроскин, но и министерство просвещения. Надо читать правильные книги и смотреть правильные мультики. Золотой стандарт, единый перечень книг, игр и мультфильмов для детских садов, еще не разработан, но уже висит в воздухе.

«В том числе экспертиза детских игрушек, мультфильмов, книг. Думаю, что к началу следующего учебного года мы такой проект подготовим и такие рекомендации направим уже в регионы», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Со школьниками вопрос уже решен. Минпросветом установлен перечень фильмов, рекомендованных к просмотру на уроках и после, перечень литературы для чтения на каникулах. Теперь планируют задействовать и дошколят. Акцент — на старое, доброе, проверенное.

Вот история про то, как львенок и черепаха пели песню. Это история не про достоверность — ну в самом деле, где львенок и где черепаха? Это история про душу.

«Мы частенько ссоримся, потому что у каждого разные взгляды, разные мировоззрения. И когда нам совсем бывает уже невмоготу, мы собираемся всей семьей, ставим мультфильм „Как Львенок и Черепаха пели песню“, и сразу же как-то все выправляется. Это то, что настоящее искусство», — сказал креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

Вот этим и пытаются напитать детей, которые, еще толком не научившись сползать с кровати, уже сидят в гаджетах.

«И что им выпадает в рекомендациях, то они и смотрят. Обычно под влиянием какого-либо блогера. И, по сути, министерство или учителя выполняют вот эту функцию блогера. То есть мы говорим, о, смотри, это интересно», — сказал учитель русского языка и литературы Николай Пронев.

Важно, что запрещать никто ничего не планирует. Хотите — смотрите «Тома и Джерри». Хотите — наш «Ну, погоди!», который то же самое, только душевнее. Но свои как-то ближе. Несколько поколений выросло.

«Конечно же, их надо рекомендовать в первую очередь, доводить до детей. Это то, с чего они должны начинать свое какое-то жизненное получение опыта, эмоций и всего», — сказал генеральный директор компании по созданию анимации Сергей Демчев.

Есть несколько вопросов. Что делать с Карлсоном, например? Во-первых, он хам и врун. Во-вторых, он затащил ребенка на крышу, что преступно с точки зрения безопасности. А Красная Шапочка? Которую мать отправила одну в лес? Прямо в лапы волка — самый сок! Так что есть нюанс: а судьи кто?

«В идеальном мире нужно составить некий экспертный совет из детей, из читающих детей разного возраста, прочитать им разные книжки и спросить, что бы вы посоветовали. Потому что очень часто так бывает, что взрослые тети и дяди выбирают те книжки, которые детям не нравятся», — сказал детский писатель Валентин Постников.

Золотой стандарт — золотая идея. Но в случае с детьми это тонкий момент: посоветовать мало, надо заинтересовать. Иначе возьмет телефон и пойдет смотреть своих блогеров.

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